Roma: CC, fare chiarezza su progetto area ex clinica Villa Bianca, chiesta commissione

- E' necessario che sia fatta maggiore chiarezza sul progetto di edificazione previsto nell'area su cui sorge l'ex clinica privata Villa Bianca, nel Municipio Roma II. Lo dichiara in una nota Dario Nanni presidente della commissione Giubileo e Flavia De Gregorio capogruppo della lista Civica Calenda. "L'intervento da progetto dovrebbe prevedere la costruzione di due palazzine da 6 piani e di 144 appartamenti oltre che esercizi commerciali e avrà un impatto importante sull'intero quartiere che è già ad alta densità demografica e intasato dal traffico quotidiano - continuano i consiglieri della lista civica Calenda -. Riteniamo che sia importante ascoltare e condividere gli interessi e le osservazioni dei residenti che hanno manifestato preoccupazioni in relazione a questi aspetti e ad alcune criticità del progetto di realizzazione del nuovo complesso residenziale. Per queste ragioni – concludono Nanni e De Gregorio – abbiamo chiesto la convocazione della Commissione Capitolina Urbanistica per fare chiarezza sulle circostanze che allarmano i residenti e avere maggiore trasparenza su un intervento che sarà di grande impatto per il territorio".(Com)