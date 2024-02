Rieti: alloggio popolare e del sesso, 60enne percepiva affitto prostitute e reddito cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’appartamento si prostituivano due donne di origini sudamericane che indossavano abiti succinti e rinvenendo un cospicuo quantitativo di preservativi ed altro materiale a sfondo sessuale, nonché diverse banconote per un importo complessivo di quasi duemila euro. Le due giovani donne, una cittadina brasiliana ed una colombiana, sul territorio nazionale per motivi di turismo, si prostituivano all’interno dell’appartamento, alla presenza dell’uomo, a cui corrispondevano un canone di affitto “in nero”, con cadenza settimanale, del tutto sproporzionato al valore di mercato dell’immobile. L’uomo è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà per i reati di sfruttamento e favoreggiamento aggravato della prostituzione e la procura della repubblica presso il tribunale di Rieti, valutate positivamente le risultanze investigative prodotte, ha delegato una ulteriore perquisizione domiciliare e personale nei confronti dell’indagato, finalizzata alla ricerca di ulteriori elementi probatori. Il Gip del Tribunale di Rieti, in accoglimento dell’istanza del Pubblico Ministero, ha emesso, quindi, la misura cautelare del sequestro preventivo dell’immobile in uso all’indagato. (Rer)