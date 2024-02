Bosnia: sottosegretario Usa O'Brien incontra Alto rappresentante Schmidt, sostegno a uso poteri di Bonn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Usa per l'Europa e l'Eurasia, James O'Brien, ha incontrato a Sarajevo l'Alto rappresentante della Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt. "Il sottosegretario O'Brien e l'Alto rappresentante Schmidt si sono incontrati oggi per discutere le sfide più urgenti che la Bosnia Erzegovina deve affrontare, compresa l'integrità elettorale", ha riferito una nota dell'ambasciata Usa a Sarajevo. O'Brien ha sostenuto l'Alto rappresentante sull'utilizzo dei poteri di Bonn. "Il sottosegretario ha confermato il forte sostegno degli Stati Uniti all'Alto rappresentante per l'utilizzo dei poteri di Bonn volti all'attuazione e alla difesa dell'accordo di pace di Dayton, al sostegno della Bosnia Erzegovina e delle sue istituzioni, nonché alla garanzia della funzionalità di tali istituzioni e la soppressione retorica provocatoria e azioni volte a minare entrambe", si legge nella nota. (Seb)