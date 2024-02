Pnrr: Cantamessa (Fondazione FS), 435 milioni dal governo, occasione storica per le nostre ferrovie - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il Pnrr “è stata un’occasione storica per le nostre ferrovie”. Per il recupero “delle ferrovie dimenticate”, sono stati assegnati dal governo 435 milioni di euro, "per la prima volta della storia di questo paese”. Lo ha detto Luigi Cantamessa, Direttore Generale Fondazione FS Italiane, a margine della sesta edizione di “La Ripartenza, liberi di pensare” nato da un’idea di Nicola Porro, in corso al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano. “Siamo il paese del turismo e dell’enogastronomia. Ma come arriviamo nei mille luoghi meravigliosi oltre Venezia o Roma? Penso che in tema di sostenibilità, non ideologica ma vera, ci si debba arrivare in treno” ha osservato Cantamessa. L’altavelocità “è una cosa ormai fatta, che sarà ampliata: pensiamo alla Napoli-Bari, che ridurrà davvero il tempo di percorrenza, tra i due mari in maniera significativa - ha aggiunto il Dg -. C’è questa grande rete tradizionale di 16 mila km, di cui 8 mila km con funzione residuale che può caricare nuovi flussi: i turisti”. Cantamessa ha sottolineato che “non è un trasferimento, è un viaggio. È un’esperienza durante il viaggio, il turista spende in modo sano e arricchisce il territorio”. E questa “è la grande opportunità che ci dà il Pnrr”. Cantamessa ha ribadito che si tratta di “ferrovie delle meraviglie. Passano luoghi di incomparabile bellezza. Questa è l’Italia che dobbiamo e possiamo vendere sul mercato del turismo internazionale”. E in conclusione, ha ricordato che questa “è Italia sempre ferroviaria”. (Video: Agenzia Nova) (Rem)