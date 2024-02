Germania-Usa: Scholz a Washington l’8-9 febbraio, previsto incontro con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà in visita a Washington nelle giornate dell’8 e 9 febbraio per incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo quando comunicato dal governo di Berlino, i colloqui si concentreranno “sulla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente”. Ulteriori dettagli del viaggio di Scholz nella capitale degli Usa verranno resi noti in seguito. (Geb)