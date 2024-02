Viabilità: A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne Cerveteri Ladispoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, nelle cinque notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, con orario 20:00-8:00. Lo rende noto Autostrade che in alternativa consiglia di utilizzare in entrata Roma, Torrimpietra; in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, Santa Severa Santa Marinella. (Rer)