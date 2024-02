Agricoltura: Centinaio (Lega) su proteste, von der Leyen vuole illudere agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidente von der Leyen sta provando a illudere gli agricoltori con piccole concessioni". Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. "Ma le sue promesse non possono compensare cinque anni di decisioni assunte sempre in spregio all'agricoltura, considerata un settore vecchio e dannoso per l'ambiente, quindi da penalizzare. Oggi è difficile credere che abbia cambiato opinione, se non perché ci sono i trattori in piazza e le elezioni si avvicinano", aggiunge. "Piccole modifiche alla Pac, la sospensione solo temporanea e condizionata del vincolo del 4 per cento dei terreni da tenere a riposo, il rinvio dell'accordo con il Mercosur sono palliativi che non cambiano l'impostazione di fondo di questa Commissione e della sua maggioranza. Serve un cambio di prospettiva, che porti al centro delle politiche europee l'agricoltura come un settore moderno, amico dell'ambiente, avanzato tecnologicamente, da tutelare sul piano commerciale. Queste sono le posizioni con le quali la Lega si è sempre presentata coerentemente in Italia e in Europa. Noi non fingiamo di cambiare idea a pochi mesi dal voto", conclude Centinaio. (Rin)