Stellantis: Landini, Meloni intervenga, in Francia Stato partecipa in aziende strategiche

- Su Stellantis "il tema è aperto ed è necessario che venga assunto, c'è bisogno che il presidente del consiglio in persona scenda in campo convocando un incontro con Stellantis e i sindacati a palazzo Chigi: gli incentivi di per sé non risolvono il problema e c'è bisogno di una logica di intervento più forte". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del convegno organizzato dalla Cgil e dalla Fillea Cgil di Roma e Lazio dal titolo "Roma si prepara al lavoro per la Capitale" a Villa Altieri a Roma. "I tagli su Stellantis - ha spiegato - ci sono già stati, in questi anni si sono persi molti posti di lavoro e già adesso molti stabilimenti sono in cassa integrazione. Siamo di fronte a una situazione che da tempo denunciamo in quanto la capacità produttiva degli stabilimenti italiani è di oltre 1,5 milioni di auto ma in realtà se ne stanno producendo 500 mila". Landini ha poi ricordato che "in Francia è presente anche lo Stato in aziende strategiche importanti, così come in tutti i grandi gruppi industriali. In Italia non è a rischio solo Stellantis ma tutto il sistema della componentistica del nostro Paese, che continua a essere un punto di eccellenza. C'è bisogno di una politica complessiva e di una politica industriale che non vengono fatte da anni. Chiediamo che anche lo Stato italiano entri. Non è una novità. Lo chiediamo da tempo", ha concluso. (Rer)