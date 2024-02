Speciale difesa: governo slovacco, sconto Usa su elicotteri Viper sia dirottato altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia vorrebbe che lo sconto offerto dagli Stati Uniti per l’acquisto di elicotteri Viper venisse trasferito altrove, per esempio per l’acquisto di sistemi di difesa aerea Patriot. E’ quanto ha dichiarato in Parlamento il ministro della Difesa slovacco Robert Kalinak. “L’enfasi sulle forze terrestri è ovvia nella guerra in corso in Ucraina. Nessuno dei partecipanti - né la Russia, né l’Ucraina - ha conquistato una supremazia aerea sul territorio. Pertanto, la parte principale si concentra sulle truppe terrestri”, ha detto il ministro. Se Bratislava vuole difendersi in linea con gli obblighi Nato, non può consentire che un eventuale nemico ottenga il controllo dello spazio aereo. Per questo obiettivo servono sistemi di difesa aerea, ha osservato il ministro Kalinak. Gli Usa hanno offerto alla Slovacchia dodici elicotteri Bell Ah-1Z Viper, inclusivi di accessori e addestramento tecnico e dei piloti, e oltre 500 missili Agm-114 Hellfire, il tutto per sostituire i caccia MiG-29 donati all’Ucraina per il suo sforzo bellico. Bratislava dovrebbe pagare circa 340 milioni di dollari per quest’offerta, il cui valore supera in realtà il miliardo di dollari. (Vap)