Speciale difesa: Sullivan, da coloni estremisti in Cisgiordania rischi per la stabilità regionale

- Gli Stati Uniti sostengono il diritto all’autodifesa di Israele contro i terroristi di Hamas, ma hanno anche espresso più volte preoccupazione in merito al crescente numero di atti di violenza da parte di coloni estremisti ai danni della popolazione civile palestinese in Cisgiordania. Lo ha detto in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, dopo che il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che include sanzioni a quattro cittadini israeliani. “Azioni del genere rappresentano un grave rischio alla pace, alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente, oltre ad ostacolare gli interessi degli Stati Uniti”, ha detto, spiegando che il nuovo ordine esecutivo consentirà al governo federale di emettere sanzioni nei confronti di chiunque sia coinvolto in atti di violenza o intimidazione ai danni dei civili palestinesi, distruggendo le loro case e le loro proprietà. (Was)