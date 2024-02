Speciale difesa: Regno Unito, "The Economist", settore ha bisogno di soldi, personale e riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa del Regno Unito ha dei problemi strutturali che minano l’efficienza del settore. E' quanto afferma il settimanale britannico “The Economist”, aggiungendo: "Anche se il Regno Unito è il sesto Paese per spesa militare al mondo non è sempre chiaro dove vada a finire il denaro". Uno dei principali problemi è infatti la distribuzione finanziaria, con il 20 per cento del budget destinato a armi nucleari: "Le forze convenzionali di cui il Regno Unito ha bisogno si stanno prosciugando per pagare gli aumenti del costo delle armi nucleari”, prosegue la stessa fonte. “Se si escludono le componenti nucleari, la spesa per la Difesa si attesta intorno all'1,75 per cento del Pil, nella media europea". Il secondo problema, come spiega il settimanale, è la mancanza di personale. Nel 2010, quando il partito conservatore è salito al governo, l'esercito britannico contava oltre 100 mila unità, mentre ora ne conta 72.500. Il governo afferma che il maggiore utilizzo della tecnologia comporta una riduzione di personale rispetto al passato, tuttavia, il settimanale sottolinea che la Marina militare britannica sta mettendo fuori servizio navi per mancanza di marinai. "Anche a scala ridotta, l'esercito fa fatica a reclutare: potenziare la riserva dell'esercito potrebbe essere un’opzione per risollevare il settore", afferma "The Economist". Tuttavia, secondo il settimanale, i problemi della Difesa del Paese sono radicati anche in questioni più profonde. Ad esempio, vengono privilegiati acquisti di alta gamma a scapito della manutenzione e delle risorse necessarie per far funzionare correttamente le attrezzature. Sebbene il governo di Londra abbia annunciato un aumento della spesa per la Difesa, "The Economist" sottolinea che la situazione richiede una revisione approfondita della cultura, della prospettiva e dei processi della Difesa britannica per affrontare le sfide attuali e garantire una sicurezza efficace in un contesto geopolitico sempre più complesso. "Il prossimo governo dovrebbe agire rapidamente e con coraggio per risolvere il problema", conclude il settimanale. (Rel)