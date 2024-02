Lombardia: Di Marco (M5s), accorpamento reparti psichiatria Sacco e Fatebenefratelli colpa di un mancato intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione “scomoda, che andrà avanti ancora per un paio d'anni, ma in merito alla quale, per il momento, non si registrano disagi. Così l'Assessore Bertolaso in merito alle criticità relative all'accorpamento di fatto dei reparti di psichiatria dell'ospedale Sacco (attualmente in ristrutturazione) all'interno delle strutture dell'ospedale Fatebenefratelli”. Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco, in merito alla risposta dell'Assessore Guido Bertolaso all'ospedale Fatebenefratelli. In seguito ad una serie di segnalazioni ricevute, “abbiamo interrogato l'Assessore al Welfare per chiedergli conto di una situazione potenzialmente esplosiva. Infatti, le strutture un tempo previste per un solo reparto ora, e almeno per i prossimi due anni, dovranno servirne due. Il doppio del personale e dei pazienti per lo stesso numero di bagni, gli stessi spogliatoi, il medesimo spazio nelle aree comuni e all'interno del refettorio - continua Di Marco -. Ho ricordato a Bertolaso che la legge Basaglia prevede che in questo tipo di reparto non possano esserci più di quindici pazienti, limite che allo stato attuale delle cose rischia di essere quotidianamente superato. Ciò che noi contestiamo non è certo l'intervento di riqualificazione all'interno del Sacco, semmai il mancato intervento che si sarebbe dovuto svolgere in anticipo all'interno del Fatebenefratelli, per consentire a pazienti e personale di poter lavorare e ricevere le cure nelle migliori condizioni possibili”, conclude il consigliere. (Com)