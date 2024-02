Sociale: Nocco (Fd'I), bonus mamma operativo da questo mese, è impegno mantenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus mamma "diventa operativo da questo mese" e "consentirà a 700 mila donne con due o più figli di avere 500 euro in più in busta paga, che diventano 3 mila euro per tutto il 2024". Lo ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Maria Nocco, componente della commissione Bilancio. "Continua l'impegno del governo Meloni in favore delle famiglie, soprattutto delle madri lavoratrici. Si tratta dell'ennesimo impegno mantenuto da questo esecutivo, che polverizza le sterili polemiche che qualche esponente di sinistra ha provato inutilmente ad agitare nei giorni scorsi con la sponda di giornali amici", ha concluso Nocco. (Rin)