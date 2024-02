Lombardia: Garavaglia (Fd'I), noi al fianco degli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia" è la prima regione italiana per valore della produzione agricola, Fratelli d'Italia è al fianco degli agricoltori, no al green deal voluto dall'Europa e a tutte le norme che non tengano nel dovuto conto il patrimonio dell'agricoltura italiana. Non si può obbligare a ridurre drasticamente in agricoltura l'utilizzo dei fitofarmaci oppure a lasciare a gelo ampie superfici, proprio in questo momento di congiuntura e rialzo delle materie prime, che si fa fatica, peraltro, a reperire a causa delle guerre in corso". Lo afferma in una nota Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia evidenziando che "nella fattispecie, le misure prevederebbero l'obbligo di destinare almeno il 4 per cento dei terreni coltivabili a funzioni non produttive, nonché l'obbligo di effettuare rotazioni delle colture e ridurre l'uso di fertilizzanti di almeno il 20 per cento. La stessa Politica agricola comunitaria Pac, da quando è stata fondata, è passata dall'80 per cento del bilancio a circa il 30 per cento oggi. Noi siamo per il lavoro, per il made in Italy, contro il cibo sintetico, siamo per l'impresa agricola e al fianco degli imprenditori, siamo contro ogni azione che voglia distruggere l'eccellenza agroalimentare italiana nel mondo. Questa non è una battaglia di un settore, ma una battaglia che tutti dobbiamo vincere al fianco delle imprese agricole e del nostro Paese". (Com)