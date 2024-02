Ucraina: Macron, due operatori umanitari francesi uccisi in un bombardamento russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due operatori umanitari francesi sono rimasti uccisi in un bombardamento russo in Ucraina. Lo ha scritto su X il presidente Emmanuel Macron. "Penso ai loro familiari e compagni feriti. La mia solidarietà va a tutti i volontari che si impegnano per aiutare la popolazione", ha scritto Macron. Il capo dello Stato ha così confermato una notizia diffusa ieri sera su Telegram dal governatore di Kherson, Oleksandr Prokudin. "Due volontari stranieri sono stati uccisi e feriti da un bombardamento nemico su Beryslav", ha scritto il governatore, spiegando che altri tre operatori umanitari sono rimasti feriti. (Frp)