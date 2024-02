Ambiente: Mase, Zone umide ricchezza da proteggere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Oggi si celebra la Giornata mondiale delle Zone umide, anniversario della storica "Convenzione di Ramsar" che nel 1971 vide, nell'omonima città iraniana, la firma di un documento sottoscritto da 172 Paesi per l'individuazione e salvaguardia delle zone umide. La lista - spiega una nota del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) - comprende 2.400 siti di rilievo internazionale, di cui 57 in Italia all'interno dei siti della Rete Natura 2000 tutt'ora in continua espansione. Le zone umide svolgono una funzione essenziale per il nostro ambiente: forniscono acqua, sono una barriera naturale contro le alluvioni nelle zone interne e contrastano l'erosione da parte del mare sulle zone costiere, assorbono grandi quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera e tutelano la flora e la fauna locale.