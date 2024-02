Ambiente: Mase, Zone umide ricchezza da proteggere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni, come ogni anno, hanno lo scopo di sensibilizzare e informare sull’importanza della tutela delle zone umide e del loro impatto sulla salute, come in generale sul benessere dell’ambiente e delle comunità. Il Mase, all’interno del Pnrr, ha previsto un progetto mirato alla rinaturazione dell’area del fiume Po, una delle zone umide più importanti e delicate in Europa e la seconda per quanto riguarda l’area del Mediterraneo dopo la valle del Nilo. Più in particolare, il nostro Paese si avvale di tre focal point a sostegno della salvaguardia delle Zone umide: uno nazionale ed uno per la comunicazione facenti capo al Mase, infine uno tecnico-scientifico presso Ispra, che partecipa anche nel comitato di Revisione scientifica e tecnica (Strp). (Com)