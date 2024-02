Germania: la Spd abbandona X, "notizie false, propaganda d'odio e troll russi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha reso noto che abbandonerà la piattaforma X, dove il suo profilo conta a oggi 428.510 utenti. Come riferisce il gruppo editoriale Rnd, la formazione del cancelliere Olaf Scholz non utilizzerà più questo strumento per diffondere informazioni. La Spd ha motivato la decisione con "la disinformazione, le notizie false, la propaganda d'odio all'ordine del giorno" su X, imputabili anche a "troll russi". Inoltre, secondo i socialdemocratici, l'acquisto della piattaforma da parte dell'imprenditore statunitense Elon Musk ha avuto conseguenze estremamente negative. A ogni modo, il ritiro da X riguarda soltanto il profilo della dirigenza federale della Spd. Di recente, il ministero degli Esteri tedesco ha scoperto sulla piattaforma una campagna di disinformazione russa contro la Germania. Esponente della Spd, la ministra dell'Interno Nancy Faeser ha quindi esortato la Commissione europea a intervenire su X, applicando la legge sui servizi digitali dell'Ue. (Geb)