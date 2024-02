Imprese: Sogemi, grazie all’intesa con Atlante una nuova Superfast Charging Station a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sogemi, società partecipata dal Comune di Milano proprietaria e gestore del Mercato Agroalimentare di Milano, e Atlante, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, hanno siglato un contratto per la realizzazione e gestione di un impianto "Superfast Charging Station" per la ricarica di autovetture e mezzi commerciali da mettere a disposizione degli operatori del mercato e dei cittadini, con grande attenzione ai temi dell'efficienza e sostenibilità. L'accordo, come definito nel documento di intesa, prevede l'installazione di cinque colonnine di tipo "DC", di potenza fino a 350 kW ciascuna, che verranno messe a disposizione degli operatori, degli abitanti del quartiere e di tutti i cittadini essendo per le attività di ricarica dei veicoli elettrici. La stazione di ricarica prevede 5 colonnine e 10 postazioni di ricarica complessive (2 postazioni per ogni colonnina). L'impianto è stato progettato per garantire la migliore esperienza di ricarica anche a persone con ridotte capacità motorie. "Questa nuova intesa con Atlante conferma il forte impegno di Sogemi, nei suoi spazi, verso una mobilità più sostenibile, a supporto di una transizione a forme di movimento a basso impatto ambientale" ha dichiarato Cesare Ferrero, Presidente di Sogemi. "Ci dirigiamo verso il completamento del Piano Foody 2025 che consegnerà alla città di Milano il mercato più moderno d'Europa, polo infrastrutturale e logistico del cibo e punto di riferimento per il settore. Dopo la partnership con Atm, per l'avvio di un sistema di last mile delivery delle merci agroalimentari, puntiamo su interventi infrastrutturali in grado di supportare i massimi standard di innovazione e logistica sostenibile". La stazione di ricarica, accessibile anche alle persone con ridotta mobilità, sarà a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fruibile da tutti i veicoli elettrici e compatibile con ogni standard di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica. (Com)