Stellantis: Urso, denaro italiano non può incentivare macchine prodotte all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Il denaro italiano non può incentivare le macchine prodotte all’estero”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, al convegno "Strategie e politiche industriali per lo sviluppo del Paese" organizzato dalla Camera di Commercio di Trento. Urso ha spiegato che “gli incentivi dati gli scorsi anni, che hanno consentito un aumento di immatricolazioni in Italia, sono finiti all’80 per cento a macchine prodotte all’estero”. “Gli incentivi sono finiti per il 40 per cento a Stellantis ed è giusto così – ha spiegato il ministro – ma la metà degli incentivi andati a una casa che nasce e produce in Italia sono finiti a macchine Stellantis prodotte all’estero e importate in Italia”. “Gli obiettivi di questo piano incentivi si devono vedere nei risultati”, ha concluso Urso. (Rin)