Smog: Monguzzi (Ev), situazione estremamente pericolosa per salute cittadini, ma tutti tacciono

- Dopo 10 giorni di seguito di superamento della soglia di allarme dello smog (oggi è l'undicesimo) "tutti tacciono. Siamo invece in una situazione di estrema pericolosità per la salute delle persone". Lo afferma il consigliere comunale di Europa Verde, Carlo Monguzzi, evidenziando che "in questi giorni la salute dei cittadini è in forte pericolo. Chiedo aiuto alla stampa e ai mezzi di informazione: visto che nessuno lo fa chiedo che sia la stampa a informare i cittadini di non fare attività fisiche all'aperto, evitare se possibile incroci e strade trafficate, se possibile fare percorsi che includano i parchi, e chi ne avesse la possibilità vada al mare o in montagna questo week end. Soprattutto per i più fragili, anziani e bimbi piccoli. Siamo invece in un regime di totale irresponsabilità delle istituzioni" (Rem)