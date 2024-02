Veneto: Zaia, spreco alimentare fenomeno da contrastare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spreco alimentare è un fenomeno che va contrastato. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto in occasione dell'11ma Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare che ricorre il 5 febbraio. "Parlare di spreco alimentare - ha detto - significa affrontare una delle maggiori contraddizioni della nostra società in cui sono sempre più numerose le forme di povertà, anche della porta accanto, quelle a cui fino a qualche tempo fa non avremmo creduto. È un fenomeno che va contrastato perché non ammissibile per la nostra stessa cultura veneta che, dalla durezza della vita nei decenni passati, ha ereditato il rispetto e l'utilizzo estremo di ogni risorsa. Come regione Veneto abbiamo fatto prioritario questo impegno: sosteniamo, con uno stanziamento portato a un milione di euro all'anno la rete regionale di empori solidali. Una realtà che riesce, grazie alla collaborazione tra terzo settore e le aziende alimentari, a raccogliere oltre 162.000 quintali di eccedenze e tramite tramite i quali sono aiutate più di 101.000 persone in stato di necessità, per oltre 51.900 nuclei familiari complessivi. Ma è importante un progresso culturale comune, che affronti una gestione più razionale della spesa periodica di casa fino a favorire il più possibile il ricorso al doggy bag nei ristoranti, pizzerie e tavole calde; una volta servito il cibo nei locali pubblici non può più essere riutilizzato ed è destinato alla spazzatura, ma è buono e, se portato a casa, può servire per i pasti successivi della famiglia. Diventa così anche una forma di risparmio. Non deve esserci alcuna vergogna nel richiederlo, anzi, è segno di rispetto verso il lavoro e verso le difficoltà delle fasce più fragili della società". (segue) (Rev)