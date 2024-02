Veneto: Zaia, spreco alimentare fenomeno da contrastare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati parlano di quantità enormi di cibo che viene sprecato - ha aggiunto il presidente veneto - è l'equivalente di un'infinità di pasti che non saranno mai consumati da nessuno. Al di là del dovere morale di impedire un simile scempio, dobbiamo interrogarci su quale sfida positiva, anche per la nostra vita quotidiana, rappresenti contrastarlo con quanto è già nel nostro Dna. Lo stesso successo della nostra gastronomia tradizionale, infatti, non è stato costruito con l'opulenza degli ingredienti ma grazie ad un imperativo delle nostre nonne: non si butta via niente! Forse non ce ne rendiamo più conto ma i sapori che molti oggi ricercano sono nati dall'abbinamento di materie prime povere e meno ricercate, dalla valorizzazione culinaria di quanto era a disposizione, dalla elaborazione degli scarti e avanzi di cucina in nuovi piatti. In questa tradizione possiamo trovare il senso per una maggior considerazione del patrimonio 'cibo' e quindi anche delle risorse del pianeta. La Regione intende proseguire ad essere guida in questo impegno - ha concluso Zaia - a cominciare dal proseguire nel sostegno della rete degli empori che, cresciuta progressivamente, oggi ne conta 30 distribuiti nelle varie province e con attività estesa anche ad altri ambiti di solidarietà. Una realtà che vede impegnati settimanalmente più di 1.000 volontari che, in questa giornata, ho il piacere di ringraziare per il lavoro che svolgono a cominciare dalla gestione e il recupero delle eccedenze sia dalla grossa distribuzione sia dai piccoli produttori e dalla colletta alimentare". (Rev)