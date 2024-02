Treviso: Zaia complimenta Vigili urbani per salvataggio anziano dal fiume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre Vigili urbani di Treviso hanno salvato un anziano caduto nel fiume del centro cittadino. "La professionalità e la prontezza - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - di tre agenti della Polizia locale di Treviso ieri hanno salvato una vita. Questi uomini in divisa non hanno esitato a tuffarsi nelle acque del Sile dove era caduto un cittadino anziano. Hanno dimostrato che in loro non c'è solo impegno per garantire lo svolgimento ordinato della vita in città ma anche preparazione e dedizione per la sicurezza delle persone. A loro esprimo un plauso e gratitudine. Ancora una volta alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine va espresso il giusto apprezzamento per la professionalità e la sensibilità umana - ha concluso - come anche alla cittadina che, nel caso specifico, ha attirato la loro attenzione innescando il soccorso". (Rev)