Frosinone: Comune di Sora chiede a governo da 130 mila euro per illuminazione pubblica

- Il Comune di Sora ha approvato il progetto esecutivo per l'ammodernamento di alcuni impianti di illuminazione pubblica e ha chiesto un finanziamento di 130 mila euro al governo. Lo riferisce una nota. L'elaborato riguarda via Quagliarino in direzione Madonna della Figura, via Madonna della Figura e via Cioppiglio dall'incrocio con via Chiesa Nuova. L'Amministrazione del sindaco Luca Di Stefano continua, dunque, a lavorare a testa bassa per dare attuazione al programma amministrativo. "Intendiamo impiegare le risorse economiche messe a disposizione dallo Stato per le Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, allo scopo di efficientare e completare gli impianti di pubblica illuminazione utilizzando tecnologie a led", commenta il sindaco di Sora Luca Di Stefano. "L'importo di 130 mila euro è stato preventivato per meglio illuminare i nuovi agglomerati urbani lungo le strade elencate nel progetto, eliminando la situazione di pericolo. Infatti, pur trattandosi di zone extraurbane, si registra una presenza diffusa di nuovi nuclei abitativi che riteniamo necessario mettere in sicurezza, estendendo ove necessario anche l'impianto esistente".(Rer)