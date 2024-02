Lombardia: Coldiretti, dopo proteste agricoltori prima vittoria sui prezzi del latte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una iniziativa coerente con la mobilitazione a Bruxelles dove la Coldiretti ha manifestato in piazza e presentato il piano "Non è l'Europa che vogliamo" ai principali rappresentanti istituzionali, dalla premier italiana Giorgia Meloni al Commissario europeo all'Agricoltura Janusz Wojciechowski, dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, dai Governatori Michele Emiliano e Alberto Cirio a numerosi europarlamentari. La legge nazionale, infatti ha recepito una direttiva europea, fortemente voluta proprio dalla Coldiretti, e indica tra le pratiche sleali pagamenti non connessi alle vendite, contratti non scritti e prezzi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori inferiori ai costi di produzione. Ed è quest'ultima la situazione che – precisa la Coldiretti - si è verificata con la modifica delle condizioni contrattuali che hanno comportato un taglio dei prezzi riconosciuti agli allevatori. Dopo la denuncia sono scattate le verifiche e sotto la lente dell'Icqrf sono finiti tutti i contratti e le variazioni intervenute da parte della multinazionale. E sono scattate le contestazioni. Se il procedimento si concluderà con la condanna del più grande gruppo industriale del latte in Italia e in Europa sarà un risultato importante – sostiene la Coldiretti - per tutto il mondo agricolo. Molte aziende agricole hanno timore di ritorsioni nel denunciare eventuali illeciti imposti da grandi gruppi industriali e catene distributive e per questo la discesa in campo della rappresentanza degli agricoltori e allevatori quale è la Coldiretti garantisce l'anonimato sulla denuncia della singola impresa e quindi offre un maggiore potere contrattuale. (Com)