Romania: riserve valutarie a oltre 64 miliardi di euro a gennaio

- Alla fine di gennaio le riserve valutarie della Banca centrale della Romania ammontavano a 61,416 miliardi di euro, in aumento del 2,75 per cento rispetto al livello di 59,77 miliardi del 31 dicembre 2023. Secondo un comunicato stampa dell'istituto, nel corso del mese ci sono stati afflussi per 5,665 miliardi di euro, che rappresentano: la variazione delle riserve minime in valuta estera stabilite dagli istituti di credito presso la Banca centrale; ricostituzione dei conti del ministero delle Finanze (compresi gli importi risultanti dall'emissione di eurobond del ministero delle Finanze in dollari Usa per un valore nominale totale di circa 3,67 miliardi di euro), ricostituzione del conto della Commissione europea e altri. (Rob)