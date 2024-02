Caso Salis: Rosato (Azione), trattamento inaccettabile per Paese europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza il servizio televisivo sul caso di Ilaria Salis, sulle catene non avremmo saputo nulla. L'ambasciata non era neanche andata a visitare in carcere questa ragazza. L'assistenza che noi dobbiamo dare in questi casi ai cittadini italiani deve essere un'assistenza presente. Io non colpevolizzo l'ambasciata, dico che c'è da fare una riflessione: noi investiamo poco nelle nostre sedi all'estero, e questo lo paghiamo anche in queste circostanze". Lo ha detto il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, a "Coffee break", su La7, sulla vicenda di Ilaria Salis. "Penso anche - ha aggiunto il parlamentare - che un trattamento penitenziario di quel tipo in un Paese europeo, undici mesi di reclusione prima del processo per fatti di gravità modesta, è veramente inaccettabile. Lo stesso per le pene: si è parlato di undici anni. E se uno fa un omicidio che cosa succede allora? E i poco più di quattro anni dati con patteggiamento a quel delinquente che ha ucciso un bambino di cinque anni con un suv? È una sproporzione inaccettabile, e siamo in Europa". (Rin)