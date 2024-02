Stellantis: Urso, denaro italiano non può incentivare macchine prodotte all’’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Solamente in Italia abbiamo una sola casa automobilistica, in tutti Paesi europei produttori di auto ve ne sono più di una”, ha proseguito Urso, spiegando che solo “in Italia c’è un delta tra immatricolazioni (30 per cento) e produzione di (70 per cento)”. Il ministro delle Imprese e del made in Italy ha ricordato che quasi tutti i paesi europei produttori di auto, “Germania, Spagna, Slovacchia e Polonia, producono più di quanto immatricolano”. “E non è che produrre in Germania costa meno che produrre in Italia – ha detto Urso – li c’è un delta positivo, ci sono più produzioni che immatricolazioni”. Urso ha poi aggiunto che il problema della casa automobilistica unica nasce dal fatto che l’Alfa Romeo venne venduta alla Fiat da un governo di sinistra. Diversamente, ha detto il ministro, “si sarebbe creato un concorrente interno e il mercato ha bisogno di concorrenza”. “Nasce da lì il problema”, ha concluso Urso. (Rin)