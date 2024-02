Milano: Atm, dal 6 al 9 febbraio SanMetro, il festival della canzone metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano pochi giorni a Sanremo e anche Milano è pronta a promuovere e celebrare la forza della musica con SanMetro, il festival della canzone metropolitana. Dal 6 al 9 febbraio, con qualche ora di anticipo rispetto al palcoscenico del Teatro Ariston, parte la seconda edizione di SanMetro: artisti emergenti, band e cantanti si sfideranno sui palchi di Sound Underground nelle stazioni di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5. SanMetro è il contest musicale di OpenStage con Atm e Metro5, all’interno di Sound Underground, il progetto musicale che ha l’obiettivo di promuovere attivamente un ambiente sempre più inclusivo, offrendo spazi definiti e autorizzati a chi desidera esprimere la propria arte, contribuendo contestualmente a far vivere la metropolitana come luogo di opportunità e incontro. (segue) (Com)