Scuola: Rotelli (Fd'I), bene attivazione liceo made in Italy in Tuscia

- "La possibilità per la Tuscia di avere ben tre istituti che potranno attivare l'indirizzo del made in Italy, fortemente voluto dal governo Meloni, è una grande opportunità per i nostri ragazzi e i nostri giovani. Le scuole che hanno attivato questo nuovo indirizzo di studi sono il liceo Santa Rosa e l'Istituto Rousseau a Viterbo e l'Istituto di istruzione superiore A. Meucci di Nepi. Esprimo grande soddisfazione per questa notizia. Una Provincia come la nostra, che in tema di eccellenze e di promozione territoriale ha moltissimo da dare, credo sia il sito ideale per l'attivazione di questo percorso di studi". Lo afferma Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Ambiente, Territorio, Lavori pubblici della Camera. "Il liceo del made in Italy promuove le conoscenze e le abilità connesse all'eccellenza dei prodotti e della tradizione italiana attraverso un percorso liceale completo - aggiunge il parlamentare -. L'obiettivo è fornire agli studenti gli strumenti necessari per analizzare gli scenari dei settori produttivi del made in Italy. Dal 23 gennaio sono aperte le iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2024/2025 e auspico veramente che molti ragazzi possano scegliere questo percorso che sono certo potrà offrire loro un futuro magari proprio sul territorio. Invito quindi i dirigenti scolastici ad attivarsi per promuovere anche questo indirizzo nelle scuole secondarie attraverso tutti gli strumenti necessari". (Rin)