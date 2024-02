Caso Salis: Sisto, non sostituirci a giustizia ma pretendere rispetto diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini di Silvia Salis in manette riportano alla mente il 'caso Carra', ai tempi di Tangentopoli. Sono immagini che travolgono la presunzione di non colpevolezza: con quelle catene e quelle manette, chi non ha una sentenza definitiva di condanna viene mostrato alla pubblica opinione come già colpevole. Una scelta che non esito a definire, per i nostri canoni, inaccettabile". Lo ha detto a Tgcom24 il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha proseguito: "La posizione sostenuta sul caso Salis dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è estremamente equilibrata. Noi non possiamo sostituirci alla giustizia ungherese per un reato commesso in Ungheria. Il processo, dunque, farà il suo corso. Però possiamo pretendere che il trattamento riservato alla nostra concittadina sia conforme ai canoni europei. Confidiamo che possa ottenere un provvedimento di arresti domiciliari in Ungheria, cosa che consentirebbe di scontare l'anticipazione di pena in Italia. Questa è la prospettiva. Nessuna strumentalizzazione politica, ma alta sorveglianza perché le garanzie siano rispettate. Se quello della Salis dovesse diventare un caso politico, il diritto potrebbe andare in secondo piano e così alcuni comportamenti patologici potrebbero condizionare le decisioni giudiziarie. Dunque 'calma e gesso', pensiamo a riportare Ilaria Salis a casa - ha concluso Sisto - proseguendo sulla strada del dialogo". (Rin)