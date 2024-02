Polonia-Germania: viceministro Esteri Szejna, Varsavia non rinuncia a colloqui su riparazioni di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non intende rinunciare a colloqui con il governo della Germania in merito alle riparazioni per i danni della Seconda guerra mondiale e dell’occupazione nazista. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri polacco Andrej Szejna all’emittente “Polskie Radio”. A suo avviso, una discussione sulle responsabilità tedesche per la guerra è anche nell’interesse del governo di Berlino dinanzi all’aumento dei consenti per gli estremisti di Alternativa per la Germania (AfD). “Improvvisamente, occorre ricordare cosa significhi l’errore storico di votare per un partito nazionalista, populista, xenofobo e razzista”, ha detto Szejna. “La collaborazione degli esecutivi polacco e tedesco sul risarcimento morale e finanziario (per la guerra) serve al bene comune”, ha aggiunto. (Vap)