Ue: Ronzulli (FI), da Meloni grande lavoro di diplomazia grazie a sua credibilità

- "Bisogna prendere atto che l'Ungheria è in Europa. Non si può trattare questo Stato come un'appendice da mettere sul banco degli imputati o da utilizzare, a seconda di come fa comodo al momento. È sotto gli occhi di tutti il grande risultato diplomatico ottenuto dal presidente Meloni, che ha convinto Orban a togliere il veto che aveva posto sui fondi destinati all'Ucraina". Lo ha detto a "L'Aria che tira" su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli. "I rapporti personali e politici servono anche a questo, a sbloccare situazione complesse. E' sbagliato sottovalutare questo grande lavoro di diplomazia internazionale, la credibilità del presidente del Consiglio e la sua importanza geopolitica ai tavoli europei. Io credo che questo sia stato un enorme risultato del presidente del Consiglio, che viene ascoltato e che è riuscito a ricondurre sulla giusta via un capo di Stato che fino a qualche giorno fa stava bloccando gli aiuti all'Ucraina", ha concluso. (Rin)