Roma: prefetto, rigenerazione periferie passa per cantieri ma va garantita legalità

- A Tor Bella Monaca a Roma "si sta lavorando in una importante opera di rigenerazione. Quello che è il dovere delle istituzioni della prefettura è mettersi a disposizione per garantire che questo progetto avvengano nella cornice di legalità". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nel corso del convegno organizzato dalla Cgil e dalla Fillea Cgil di Roma e Lazio dal titolo "Roma si prepara al lavoro per la Capitale", a Villa Altieri a Roma. "Il protocollo della legalità potrà essere esteso. È un punto di partenza da cui partire con grande umiltà. Con la legalità c'è più sicurezza, qualità del lavoro e possibilità di andare avanti", ha aggiunto. (Rer)