Energia: Concialini (Fincantieri), eolico offshore galleggiante opportunità da cogliere, dobbiamo correre

- “Questa iniziativa è importante perché ha il merito di accende un faro importante su una tecnologia, quella dell’eolico offshore galleggiante, che è assolutamente necessaria sé vogliamo decarbonizzare”. Lo ha affermato Alessandro Concialini, vicepresidente senior Floatting offshore wind di Fincantieri, intervenendo al forum finale della community Floating offshore wind, iniziativa di The European House - Ambrosetti. Anche per le regioni del Sud, ha chiarito Concialini, “è un opportunità industriale di quelle che non sempre capitano e sicuramente siamo in grado di coglierla”. Anche perché, ha ricordato, l’Italia è seconda solo alla Germania per quel che riguarda le aziende del settore, che sono eccellenze che possono sviluppare e realizzare questa tecnologia. È un'opportunità a portata di mano e dobbiamo accelerare, fare presto, per coglierla. Non possiamo arrivare quando altri Paesi avranno già sviluppato questa tecnologia” ha aggiunto Concialini sottolineando come servano “risorse per far crescere la filiera ed un contesto normativo chiaro per poter pianificare”. (Rin)