Sociale: assessore Roma, continua percorso partecipativo con 5 appuntamenti

- L'assessorato alle Politiche sociali e alla salute, dopo il primo incontro in Campidoglio del 6 novembre, continua il suo percorso partecipativo per dotare Roma Capitale di un nuovo piano sociale. Cinque incontri di confronto fra cittadini sono stati organizzati per raccogliere e condividere proposte su problematiche e strategie che riguardano il futuro della città. "Per animare la discussione - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - abbiamo scelto la tecnica del World Cafè: un metodo semplice ed efficace per dar vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive. Ispirandosi all'atmosfera di una caffetteria, il World Cafè parte dal presupposto che tutti siamo dotati di creatività e saggezza per affrontare le sfide che ci coinvolgono come abitanti della città". Di seguito i 5 appuntamenti con la città: Rete servizi sociosanitari del 17 febbraio 2024 dalle 10 alle 14 - CSAQ Via Morsasco (XIV Municipio); Pensare la città con e per le persone con disabilità del 24 febbraio 2024 dalle 10 alle 14 - CSAQ Quarticciolo (V Municipio); Marginalità sociale, povertà estrema e nuove povertà del 2 marzo 2024 dalle 10 alle 14 - CSAQ Cecchina Aguzzano (III Municipio); Il ruolo delle comunità solidali nel contrasto all'isolamento e alle solitudini: 9 marzo 2024 dalle 10 alle 14 - CSAQ Il Sommergibile (X Municipio); Accoglienza dei migranti e dei nuovi cittadini: 16 marzo 2024 dalle 10 alle 14 - CSAQ Trigoria (IX Municipio). (Com)