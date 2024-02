Energia: Morselli (Acciaierie d’Italia), eolico flottante strumento per indipendenza, possiamo sostenere produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento il nostro Paese non ha ancora “un’indipendenza energetica ed il progetto dell’eolico flottante è uno strumento per avvicinarci a questa indipendenza, che è strategica per il Paese”. Lo ha affermato Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, intervenendo in collegamento video al forum finale della community Floating offshore wind, iniziativa di The European House - Ambrosetti. Come Acciaierie d’Italia “possiamo sostenere la produzione italiana: siamo grado di produrre l’acciaio necessario agli impianti eolici che costituiscono un enorme bacino di sviluppo a livello europeo per questo mercato”, ha concluso. (Rin)