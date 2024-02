Francia: ministro Agricoltura su crisi agricoltori, superato il "momento esplosivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia "il momento più esplosivo della crisi degli agricoltori" è stato superato. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Marc Fesneau, all'emittente televisiva "CNews", all'indomani degli annunci di Gabriel Attal. I principali sindacati dopo i provvedimenti presentati dal capo del governo hanno chiesto agli agricoltori in protesta di ritirare i blocchi installati in Francia. Tuttavia, "i temi della crisi che dobbiamo trattare sono ancora davanti a noi", ha detto Fesneau. Secondo il quotidiano "Le Figaro", la protesta sta calando in tutto il Paese. Arnaud Rousseau, presidente del sindacato della Fnsea, ha tuttavia dichiarato che la collera degli agricoltori non si è spenta. "Ci diamo fino al mese di giugno per avere una legge", ha avvertito il sindacalista all'emittente televisiva "BfmTv". (Frp)