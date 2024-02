Credito: Spagna, nel 2023 per CaixaBank utile di 4,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, CaixaBank ha ottenuto un utile di 4,8 miliardi di euro, il 53,9 per cento in più rispetto all'anno precedente. La banca mantiene inoltre una quota di mercato superiore al 20 per cento nei principali segmenti di attività in Spagna: 23,5 per cento nei prestiti a imprese e famiglie, 20 per cento nel credito al consumo, 25 per cento nei depositi, 24 per cento nei fondi comuni di investimento, 34 per cento nei piani pensionistici e 29 per cento nel risparmio a lungo termine. (Spm)