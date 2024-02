Gaza: fonti stampa, Hamas non accetterà accordi su tregua se Israele non lascerà la Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas non accetterà nuovi piani per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi "a meno che Israele non si impegni a porre fine alla guerra e a lasciare" la Striscia. Lo ha dichiarato ieri una fonte palestinese informata, citata dal quotidiano saudita "Arab News". Durante i colloqui della scorsa settimana a Parigi, i mediatori di Qatar ed Egitto hanno offerto al gruppo islamista una prima proposta concreta per una sospensione prolungata dei combattimenti, concordata con Israele e Stati Uniti, che Hamas sta studiando e valutando. "Mi aspetto che Hamas non respinga il documento, ma potrebbe anche non dare un consenso decisivo", ha detto la stessa fonte, aggiungendo: "Mi aspetto invece che invii una risposta positiva e che ribadisca le proprie richieste: perché l'accordo venga firmato, ci dev'essere la garanzia che Israele si impegni a porre fine alla guerra a Gaza e a ritirarsi completamente dall'exclave". (segue) (Res)