Gaza: fonti stampa, Hamas non accetterà accordi su tregua se Israele non lascerà la Striscia (2)

- Ieri sera, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majid al Ansari, ha affermato che l’accordo tra Israele e Hamas per raggiungere una tregua e la liberazione degli ostaggi non è ancora stato raggiunto. Parlando al Johns Hopkins University's Foreign Policy Institute di Washington, negli Stati Uniti, Al Ansari ha detto: "C'è ancora una strada molto dura davanti a noi", riferendosi ai negoziati in merito a una proposta di accordo attualmente sotto esame da parte di Hamas. Tuttavia, il portavoce ha aggiunto che "siamo ottimisti perché entrambe le parti hanno accettato le premesse che porteranno a una prossima pausa”. “Speriamo che nelle prossime due settimane saremo in grado di condividere buone notizie al riguardo", ha concluso Al Ansari. (segue) (Res)