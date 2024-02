Gaza: fonti stampa, Hamas non accetterà accordi su tregua se Israele non lascerà la Striscia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di un nuovo accordo di scambio tra lo Stato ebraico e Hamas è entrata in una nuova fase il 29 gennaio, dopo che sono trapelate informazioni su un intesa tra i negoziatori di Israele, Usa, Egitto e Qatar, in un incontro a Parigi, riguardante una tregua nella guerra a Gaza. Il piano elaborato a Parigi dai vertici dell'intelligence di Stati Uniti, Israele, Egitto e dal premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per superare il conflitto nella Striscia di Gaza sembra poter condurre verso una nuova cessazione delle operazioni militari israeliane nell’exclave, in cambio dello scambio di ostaggi e prigionieri. (segue) (Res)