Gaza: fonti stampa, Hamas non accetterà accordi su tregua se Israele non lascerà la Striscia (4)

- Fonti palestinesi citate dall'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya" hanno rivelato che Hamas sta facendo le proprie valutazioni sul piano in tre fasi redatto a Parigi. Una fonte palestinese ha annunciato che sarebbe stato raggiunto un accordo sui dettagli della prima fase riguardo a un possibile nuovo accordo sullo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, sul modello dell'intesa raggiunta a fine novembre. Secondo la fonte, in base al potenziale accordo, ogni giorno dovrebbe essere rilasciato un israeliano in cambio di 30 palestinesi, sottolineando che i dettagli della seconda fase saranno negoziati durante l'attuazione della prima fase. Durante l'attacco di Hamas in Israele il 7 ottobre scorso, sono state rapite circa 240 persone e 136 sono ancora nella Striscia di Gaza, dove prosegue l'offensiva delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo scorso novembre, le parti avevano raggiunto un’intesa, secondo la quale per dieci giorni non ci sono stati scontri e sono stati liberati circa 100 ostaggi in cambio di 300 prigionieri palestinesi. (Res)