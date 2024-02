Kirghizistan: incidente in centrale termoelettrica di Bishkek causa cinque feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente verificatosi nella notte in una centrale termoelettrica a Bishkek, nella capitale di Kirghizistan, ha causato cinque feriti. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia del Kirghizistan. Secondo i testimoni oculari, è esplosa una caldaia, dopo di che è scoppiato un incendio nel vecchio edificio dell'impianto, domato dai soccorritori due ore dopo. A seguito dell'incidente, le apparecchiature dello stabilimento sono state danneggiate, lasciando senza acqua calda e riscaldamento i residenti di 60 mila appartamenti in diversi quartieri di Bishkek. L'incidente ha anche provocato il ferimento di cinque persone, tre di cui sono state ricoverate in condizioni gravi. (segue) (Rum)