Kirghizistan: incidente in centrale termoelettrica di Bishkek causa cinque feriti (2)

- Il primo ministro del Kirghizistan, Akylbek Zhaparov, è tornato a Bishkek da Almati, dove avrebbe dovuto partecipare a una riunione del Consiglio interstatale eurasiatico. Le autorità locali hanno creato una commissione per scoprire le cause dell'accaduto. Come ha detto il ministro delle Situazioni di emergenza del Kirghizistan, Bobek Azhikeyev, si prendono in considerazione diverse versioni, incluso il sabotaggio. Azhikeyev ha aggiunto che la centrale termica sarà completamente ripristinata in circa sette giorni. Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha dichiarato che la Russia è pronta ad aiutare il Kirghizistan con l'eliminazione delle conseguenze dell'incidente. (Rum)