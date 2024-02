Roma: furti e frodi con carte di credito, 8 arresti per associazione a delinquere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz a Roma contro un'organizzazione dedita ai furti e alle frodi con le carte di credito. La Polizia di Stato, questa mattina, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di 8 persone, di origine sudamericana, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ed indebito utilizzo di carte di credito e altri strumenti di pagamento, a danno di persone anziane alle quali sono stati asportati i loro beni lasciati incustoditi in automobile. L'attività di indagine, avviata dalla Squadra Mobile nel 2022, ha permesso di documentare l'operatività di un sodalizio composto da cittadini di origine sudamericana, suddiviso in due "batterie" criminali interconnesse tra loro, dedite alla perpetrazione di furti con destrezza commessi prevalentemente in danno di persone anziane o gruppi di turisti in visita nella Capitale. (segue) (Rer)