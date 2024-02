Spagna: 85,1 milioni di turisti in 2023, +18,7 per cento rispetto a 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la Spagna ha accolto un totale di 85,1 milioni di turisti, il 18,7 per cento in più rispetto al 2022. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) i principali Paesi di provenienza dei visitatori sono Regno Unito (14,6 per cento), Francia (17 per cento) e Germania (10,6 per cento). Sul fronte interno, è la Catalogna la regione che ha accolto il maggior numero di turisti, seguita dalle Isole Baleari e dalle Isole Canarie. (Spm)