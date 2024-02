Montenegro: rapporto Moneyval, rafforzare misure contro riciclaggio e finanziamento terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro deve rafforzare ulteriormente le misure nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Lo riporta nell'ultimo rapporto l'organismo di controllo permanente del Consiglio d'Europa incaricato di valutare il rispetto dei principali standard internazionali in materia di contrasto ai due fenomeni (Moneyval). Moneyval nell'analisi ha rilevato che il Paese ha raggiunto un livello significativo di efficienza solo in 2 delle 11 aree valutate. Si tratta della comprensione dei rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della cooperazione internazionale in cui le autorità sono state elogiate per la cooperazione efficace in termini di condivisione di prove e intelligence. Negli altri nove settori sono necessari invece importanti miglioramenti, tra cui quelli nella lotta alla corruzione ad alto livello, all'abuso di persone giuridiche, ai potenziali rischi di finanziamento del terrorismo nel settore bancario, ai servizi di trasferimento di denaro/valore e alle attività di organizzazioni no profit. Moneyval ha inoltre evidenziato nell'analisi che il numero di indagini, procedimenti giudiziari e condanne per casi di riciclaggio di denaro nel Paese balcanico è basso chiedendo sanzioni penali più efficaci, proporzionate e dissuasive. (Seb)