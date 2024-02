Gaza: Borrell, situazione in Medio Oriente principale minaccia stabilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide per la sicurezza stanno rapidamente assumendo una dimensione globale, che va dal terrorismo all'instabilità politica, dalla guerra informatica ai disastri naturali: e il Medio Oriente è la zona attualmente più pericolosa per la stabilità mondiale. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso del suo intervento al terzo Forum ministeriale Ue-indo-pacifico di Bruxelles. "Non voglio essere troppo ottimista e negativo, ma mi dispiace, dobbiamo affrontare la realtà. E la realtà non è buona nel mondo di oggi. Abbiamo assistito alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha evidenziato l'importanza della cooperazione e dell'azione collettiva. I principi in gioco in Ucraina, lo ribadisco di nuovo, non sono solo europei, sono globali. Le conseguenze di questa guerra si ripercuotono ben oltre l'Ucraina e ben oltre l'Europa", ha detto. "Ma oggi il punto caldo, il più pericoloso, è il Medio Oriente. L'attuale paesaggio volatile del Medio Oriente getta un'ombra sulla stabilità e sulla prosperità globale, ed è una cicatrice aperta sulla pelle della Terra", ha aggiunto. "A cominciare dal Mar Rosso, che è un passaggio vitale per collegare l'Europa e la regione dell'Indo-Pacifico", ha poi proseguito Borrell spiegando le difficoltà di navigazione dovute agli attacchi degli Houthi alle navi di passaggio nel Mar Rosso. (segue) (Beb)